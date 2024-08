Endspurt bei der Festwoche in Thierhaupten

„Wir geben nochmals richtig Vollgas und starten mächtig durch“, sprudelt es am frühen Freitagnachmittag fröhlich aus dem Mund des Vorsitzenden Otmar Krumpholz, der zusammen mit seinem Kameraden- und Soldatenverein (KSV) die 58. Festwoche organisiert und leitet. Der Vorsitzende geht mit gutem Beispiel voran und wirkt zusammen mit den acht Festdamen und weiteren rührigen Vereinsmitgliedern daran mit, dass der Festwagen mit dem Vereinslogo wieder ein Hingucker und Blumenschmaus beim Festumzug am Sonntag wird. „Wir haben bewusst ein nicht so aufwendiges Motiv gewählt, damit die Beanspruchung der eigenen Leute nicht zu heftig wird“, rechtfertig Otmars Zwillingsbruder Berthold Krumpholz das gewohnte Motiv.

Am Sonntag ziehen die Blumenwägen durch Thierhaupten

Bereits am frühen Morgen sind am Freitag tausende bunte Dahlen-Blütenköpfe per Spedition aus dem Nachbarland Niederlande in der Marktgemeinde eingetroffen. „Da fällt einem ein großer Stein vom Herzen“, merkt Michael Reißner an, der zum zwölfköpfigen Festausschuss gehört. Im Vorfeld gab es nämlich große Bemühungen, überhaupt eine Spedition zu finden, die den Transport durchführt. „Auch hier spürt man das große Thema Fachkräftemangel“, so Reißner.

Mit Sprühkleber werden die aus den Niederlanden importierten Dahlien-Blüten auf vorgefertigte Motive aufgeklebt. Mitglieder des Kameraden- und Soldatenvereins legten bereits am gestrigen Freitagnachmittag gemeinsam Hand an, um das Motiv des Vereins-Logos zu gestalten.

Insgesamt acht Blumenwägen werden am sonntäglichen Festumzug gewohnt der Hingucker für die interessierten Besucher des Festumzuges werden. Bewusst hat der KSV Motive zum großen Thema „Frieden“ gewählt, um so auf einen Hauptzwecks des Vereins - der Bewahrung des Friedens und der Erinnerungskultur - hinzuweisen. Neben den Motiven „Friedenstaube“, „Friedensgruß“ oder „Friedensglocke“ wird auch ein „Kriegerdenkmal“ aus vielen bunten Dahlienblüten gestaltet werden. Die Freiwillige Feuerwehr bringt mit ihrem Festwagen somit das Thema „Volkstrauertag“ auf die Straßen Thierhauptens.

Im Bierzelt in Thierhaupten herrschte Partystimmung

Schon jetzt blicken viele Gäste auf heiße Nächte auf dem Festgelände zurück. Besonders bei den Auftritten der Partybands „Rotzlöffl“ und der „Joe Williams Band“ kamen vor allem junge Besucher auf ihre Kosten und konnten richtig abfeiern. Nicht ganz so turbulent präsentierte sich die Oldtimer-Ausstellung am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Auf dem Festgelände zeigten zahlreiche Oldtimer-Freunde ihre Lieblingsgefährte, vom Automobil über Motorräder und Traktoren wurde viel in die Jahre gekommenes Vehikel gezeigt und besonders ältere Zaungäste kamen dabei ins Schwärmen und in die Erinnerung an längst vergessene Zeiten.

Das weitere Programm der Festwoche in Thierhaupten Im Programm der 58. Festwoche in Thierhaupten stehen an diesem Wochenende zahlreiche Höhepunkte an: Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem Preis-Schafkopf-Turnier ab 10 Uhr, bei dem es 500 Euro als Hauptpreis zu gewinnen gibt. Ab 14 Uhr steht der Kinder- und Seniorennachmittag an. Im Vergnügungspark gibt es verbilligte Preise. Es spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Thierhaupten. Ab 20 Uhr ist „Partystimmung“ mit der Showband „Allgäu Power“ angesagt.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst im Zelt. Im Anschluss spielt der Musikverein Ellgau auf. Um 13.30 Uhr zieht der prächtige Festumzug mit acht Musikkapellen, acht Blumen-Motivwägen und fast hundert Vereinen durch die Ortsstraßen. Zum Festausklang spielen ab 19 Uhr die „Original D`Lechtaler“ noch einmal groß auf.