„Festwoche ist wie Weihnachten im August“ - Sommerwetter sorgt für viele Besucher

„Wenn in Thierhaupten die Festwoche gefeiert wird, ist schönes Wetter“, besagt die Mär vieler Stammgäste des Volksfestes. Diesmal stimmt das. Das dies auch anders sein kann, zeigte das Vorjahr, wo viel Regen sogar den beliebten Blumenumzug zur historischen erstmaligen Absage zwang. Doch nach den ersten drei Tagen scheint Thierhaupten in diesem Jahr zum alten „Wetter-Glück“ zurückgefunden zu haben.

Die hohen Temperaturen werden zur Herausforderung

Bereits zum Festauftakt am Mittwoch lachte die Sonne mit voller Kraft vom Himmel. „Sehr sonnig, sehr heiß“ sagte Festleiter Gabriel Roth, dem der Schweiß unter seiner Feuerwehr-Schirmmütze in Richtung Gesicht floss. Als die Festkapelle Original D`Lechtaler Musikanten unter der Leistung von Richard Scheicher die ersten Töne unter dem schmucken Maibaum von sich gab, die Böllerschützen salutierten und Freibier an die vielen Besucher verteilt wurde, wich ein großer Druck vom Feuerwehr-Vorsitzenden, der auch als Festleiter fungiert. Über ein Jahr werkelten nämlich besonders Gabriel Roth und sein 13-köpfiger Festausschuss am Gelingen der fünf Feiertage anlässlich des 150-jährigen Gründungsfestes.

Nach dem Bieranstich in der Schänke prosteten die prominenten Gäste der Festwoche mit einer frisch gezapften Maß an. Von links: Marlies Fasching, Paul Heinrich (beide Marktgemeinderäte), MdL Manuel Knoll, Staatsminister für Digitales Dr. Fabian Mehring, FW-Vorsitzender Gabriel Roth, Bürgermeister Anton Brugger, Brauereibesitzer Franz Baron von Trockau, Kommandant Frank Kussma und Christian Mutzbauer von der Schlossbrauerei Unterbaar. Foto: Claus Braun

In die allgemeine Begeisterung reihte sich auch Bürgermeister Anton Brugger ein, dem es als Schirmherren wieder vorbehalten war mit zwei Schlägen einen gelungenen Fassanstich in der Schänke zu präsentieren. „Festwoche ist wie Weihnachten im August“, strahlte er und reihte sich prompt in den Feier-Modus ein.

Die hohen Temperaturen waren an den ersten Tagen eine enorme Herausforderung für alle Menschen, die es zum Festgelände zog. Ob das Wasser im Dirndl oder in der Lederhose stand, war vielleicht noch zu verkraften, doch die vielen ehrenamtlich Tätigen in Küche, Schänke und Bar, sowie die engagierten Bedienungen und Bediener waren körperlich schon sehr gefordert und mussten an Grenzen gehen.

Abkühlung im großen Außenbereich und Biergarten

Gut steht der Thierhauptener Festwoche da ein großer Außenbereich und Biergarten zu Gesicht, der nahezu überfüllt war, während sich im heißen Festzelt nur die Hartgesottenen aufhielten. Ganz happy fühlte sich Karl Baumann mit einer Maß Bier in der Hand. Der ursprünglich aus Biberbach stammende und heute in Westendorf wohnende ehemalige Fußballspieler erzählte, dass er auf der Festwoche in Thierhaupten vor 24 Jahren seine Ehefrau Lucia kennen gelernt habe. Schon jetzt sei klar, dass die Silberhochzeit im kommenden Jahr „aufm Fescht“ in Thierhaupten gefeiert werden soll. So wie Karl Baumann geht es vielen treuen Stammgästen in Thierhaupten: dass „Fescht“ ist ein besonderer Ort, wo jedes Jahr ehemalige Schulkollegen und Freunde getroffen werden.„Wer hier alles unterwegs ist“, zeigte sich auch Florian Reiter aus Baar angetan, der für seinen kranken Nachbarn ein halbes Hendl mit nach Hause nahm.

Das Führerhaus eines ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugs dient als neuer und begehrter Foto-Point auf der Festwoche in Thierhaupten Foto: Claus Braun

Für Abkühlung sorgten an den ersten Tagen ein Weinstand aus der Pfalz, das Weizen-Karussell und die Goaßen-Bar. Im abwechslungsreichen Vergnügungspark gibt es viel zu entdecken, und mit Frankensteins Grusellabyrinth erschreckt sogar erstmals eine Geisterbahn die Besucher auf dem Festgelände. Anziehungspunkt ist auch der Foto-Point, wo sich viele Gäste mit dem Handy fotografieren.

Festwoche Thierhaupten: Das Programm für die kommenden Tage

Nach dem Show- und Stimmungsabend mit der Partyband „Frontal“ biegt die Festwoche aber schon auf die Zielgerade ein. Am Samstag startet der Tag mit einem Schafkopfturnier (Anmeldung ab 9 Uhr) und dem Kinder- und Seniorennachmittag. Am Abend gastiert mit „Allgäu Power“ ab 20 Uhr eine weitere Stimmungsband. Der abschließende Sonntag soll der Höhepunkt der fünf Festtage werden. Um 9.30 Uhr zelebriert Pfarrer Werner Ehnle den traditionellen Festgottesdienst. Um 13.30 Uhr zieht ein prächtiger Umzug durch den Ort, an dem besonders die von Vereinen gestalteten Blumen-Motivwägen Beachtung finden werden. Zum Festausklang spielen ab 19 Uhr nochmals die Original D`Lechtaler Musikanten und beenden nach den aktuellen Wetterprognosen eine heiße Festwoche 2025 mit vielen frohen und geselligen Stunden in Thierhaupten.