„Festwoche in Thierhaupten: Spaß, Musik und Feierlichkeiten zum Jubiläum der Feuerwehr“

Thierhaupten

Festwoche Thierhaupten: Ein Auftakt nach Maß

Zu dem beliebten Volksfest im Sommer werden bis zum Sonntag wieder tausende Besucher strömen. Am Mittwochabend ging die große Party los.
Von Marcus Merk
    Zur Eröffnung der Festwoche in Thierhaupten gab es am Mittwochabend ein Konzert und den Abmarsch zum Festplatz.
    Zur Eröffnung der Festwoche in Thierhaupten gab es am Mittwochabend ein Konzert und den Abmarsch zum Festplatz. Foto: Marcus Merk

    Das Wetter ist prächtig, die langen Vorbereitungen und Aufbauarbeiten auf dem Festplatz in Thierhaupten sind abgeschlossen: Seit Mittwochabend findet dort die beliebte Festwoche statt. Ausrichter der mehrtägigen Veranstaltung ist heuer die Freiwillige Feuerwehr Thierhaupten, die 150. Geburtstag feiert. Nach einem Standkonzert zur Eröffnung am Marktplatz begann der Abmarsch zum Festplatz.

    Im Zelt folgte der Anstich des ersten Bierfasses. Am Donnerstag ist ab 19 Uhr der Tag der Betriebe und der Landwirtschaft. Es spielen die „Original D‘Lechtaler Musikanten“. Am Freitag folgt der Blaulichttag, bei dem sich Hilfsorganisationen vorstellen. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Abends sorgt die Band „Frontal“ für Partystimmung.

