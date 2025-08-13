Festwoche Thierhaupten: Ein Auftakt nach Maß

Das Wetter ist prächtig, die langen Vorbereitungen und Aufbauarbeiten auf dem Festplatz in Thierhaupten sind abgeschlossen: Seit Mittwochabend findet dort die beliebte Festwoche statt. Ausrichter der mehrtägigen Veranstaltung ist heuer die Freiwillige Feuerwehr Thierhaupten, die 150. Geburtstag feiert. Nach einem Standkonzert zur Eröffnung am Marktplatz begann der Abmarsch zum Festplatz.

Im Zelt folgte der Anstich des ersten Bierfasses. Am Donnerstag ist ab 19 Uhr der Tag der Betriebe und der Landwirtschaft. Es spielen die „Original D‘Lechtaler Musikanten“. Am Freitag folgt der Blaulichttag, bei dem sich Hilfsorganisationen vorstellen. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Abends sorgt die Band „Frontal“ für Partystimmung.