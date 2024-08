Festwoche in Thierhaupten startet mit einem Standkonzert

Erfolgreich gestartet ist am Dienstagabend die traditionelle Festwoche in Thierhaupten. In diesem Rahmen feiert in diesem Jahr der ausrichtende Kameraden- und Soldatenverein sein 150-jähriges Bestehen. Nach einem gut besuchten Standkonzert am Marktplatz zogen gestern die örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen und vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Bierzelt an der Baarer Straße ein. Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger war um 19 Uhr für den Fassanstich verantwortlich. Danach spielte die Festzeltkapelle „Original D`Lechtaler Musikanten“ unter dem Motto „Ein Hoch der Blasmusik“ auf. Am Mittwoch sorgt die Partyband „Rotzlöffl“ ab 20 Uhr für Stimmung und beste Laune in einem wohl voll besetztes Festzelt. Grund hierfür ist auch der folgende Feiertag „Mariä Himmelfahrt“, an dem für viele Party-Gänger ausschlafen angesagt ist. Am Donnerstag öffnet das Festzelt bereits am Vormittag zum Frühschoppen. Es spielen die Musikkapellen aus Erlingen und Westendorf. Am Nachmittag kommen bei einer Oldtimer-Ausstellung Automobilfreunde auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr spielt die Joa Williams Band auf. Eintritt an allen Festtagen in Thierhaupten frei.

Claus Braun Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festwoche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Standkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis