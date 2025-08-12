Für 500.000 Euro: Neues Feuerwehrauto in Bonstetten ist da

Jetzt ist es also da, das neue Feuerwehrauto in Bonstetten. Das Löschfahrzeug LF 10 soll allerdings das in die Jahre gekommene LF 8/6 ablösen, das 1994 in Dienst gestellt worden war. Trotz der Sommerferien hatten sich zahlreiche Personen versammelt, um das neuest Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Augenschein zu nehmen.

Mit dabei waren die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr sowie die Aktiven der Bonstetter Wehr, um am Ortseingang das neue Löschfahrzeug zu begrüßen. Dazu hatten sich auch noch Löschfahrzeuge aus Adelsried hinzugesellt, da Adelsried und Bonstetten seit vergangenem Jahr eine Alarmierungsergänzung haben.

Feuerwehr Bonstetten bekommet neues Löschfahrzeug

Herzlich wurden Kommandant Christian Deil und seine beiden Vertreter, Harald Riedesser und Florian Haslinger, begrüßt, als sie aus dem neuen Fahrzeug kletterten. Dann machten sich die Feuerwehrler zusammen mit den Gästen und den angerückten Fahrzeugen auf den Weg zum Bonstetter Feuerwehrhaus. Bürgermeister Anton Gleich betonte in seiner Ansprache die Bedeutung dieser großen Investition, die mit insgesamt 500.000 Euro zu Buche schlägt und von der Regierung von Schwaben mit 80.000 Euro gefördert wurde. „Doch die Sicherheit der Aktiven Wehr und unserer Bürger ist der Gemeinde das selbstverständlich wert“, so Gleich.

Christian Deil dankte seinen Kollegen, allen voran Dominik Miller, der sehr viel Zeit investiert hatte, um das neue Auto optimal auszustatten. Im Anschluss konnten alle Gäste, Gemeinderäte und natürlich die FFW Bonstetten das neue LF 10 in Augenschein nehmen. Auch Herumklettern war erlaubt.