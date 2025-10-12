Großübung der Feuerwehren: Hundert Einsatzkräfte proben für Ernstfall

Mit einigen Fallstricken spickten Tobias Karl und Matthias Hienle das Einsatz-Szenario bei einer Feuerwehr-Großübung auf dem Firmengelände der Holzbearbeitung Kraus in Zusamzell. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Ortsteilfeuerwehren beteiligten sich. Um einen möglichst realistischen Einsatzablauf durchzuführen, weihten die beiden Gruppenführer selbst ihren Kommandanten Florian Mahler nicht in die Planungen mit ein.

Feuerwehr-Großübung in Zusamzell: Die besten Bilder der Einsatzkräfte Icon Galerie 81 Bilder Gut 100 Einsatzkräfte der Altenmünsterer Ortsteil-Feuerwehren waren an der Großübung in Zusamzell beteiligt. Die besten Bilder vom Spektakel.

Eine Verpuffung in der Lackierhalle löste die Brandmeldeanlage aus, woraufhin die Leitstelle in Augsburg die Feuerwehren Zusamzell, Altenmünster und Hennhofen alarmierte. Kommandant Mahler, der die Einsatzleitung übernahm, verschaffte sich nach dem Eintreffen am Einsatzort ein Bild der Gefahrenlage. Nachdem in der Halle ein Brand ausgebrochen war und zudem Hilferufe von Personen zu vernehmen waren, mussten noch weitere Feuerwehren alarmiert werden. Die mit Atemschutzgerät und C-Rohr ausgestatteten Trupps aus Zusamzell und Emersacker drangen in die mit Übungsrauch verqualmte Halle ein, um den Brand zu bekämpfen und vermisste Personen zu suchen. Schwierig stellte sich die Bergung von mehreren verunfallten Arbeitern im Außenbereich dar. Durch den Explosionsknall erschrak ein Staplerfahrer vor der Halle derart, dass durch einen Lenkfehler ein schwerer Stein von der Gabel fiel und seinem Kollegen den Fuß einklemmte. Der mittlerweile eingetroffenen Feuerwehr aus Welden gelang es, mithilfe eines Hebekissens den durch eine Puppe dargestellten Arbeiter zu befreien.

Übung in Zusamzell: Mehr als 100 Feuerwehrler im Einsatz

Weitere Personen mit unterschiedlichen Verletzungsbildern befanden sich auf einer Wartungsbrücke in sechs Metern Höhe. Die Leichtverletzten konnten über die Steigleiter in Sicherheit gebracht werden. Ein Beinbruch bei einem Arbeiter erforderte die Nachalarmierung der Feuerwehr Zusmarshausen, um die Bergung mithilfe der Drehleiter zu ermöglichen. Mit einer unter dem Korb hängenden Krankentrage konnte der Verletzte sicher zu Boden befördert werden.

Parallel dazu entstanden weitere Einsatzabschnitte. Weil zwei Hydranten defekt waren, musste die notwendige Wasserversorgung durch die Feuerwehr Hennhofen aus der nahegelegenen Zusam erfolgen. Die Feuerwehr Altenmünster kümmerte sich um die Kontrolle und Sicherung der weiteren Betriebsgebäude. Laufend auftretende Alarme von Feuermeldern sorgten hier für Unsicherheit.

Großübung der Feuerwehr bringt wichtige Erkenntniss

Zur Versorgung der 14 verletzten Personen wurde abseits der Einsatzstelle mit Unterstützung der Feuerwehren Altenmünster und Emersacker ein Sammelplatz eingerichtet. Neun Mitglieder der BRK-Bereitschaft Zusmarshausen-Dinkelscherben, die mit Kranken- und Mannschaftstransportwagen vor Ort waren, kümmerten sich um die realistisch geschminkten Verletzten. Nach einem Sichtungsalgorithmus entschieden die Sanitäter über die erforderliche Weiterbehandlung. Gruppenführer Timo Sedlmayr fand diesen Einsatz als gute Gelegenheit, einen „Massenanfall an Verletzten“ zu üben.

Ein positives Fazit zog Kreisbrandrat Christian Kannler, der mit Kreisbrandinspektor Tom Mair, Kreisbrandmeister Johannes Greger und weiteren Beobachtern den Übungsablauf mitverfolgte. Ihm gefiel die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften. Ein Lob fand er zudem für die Planer. „Die realitätsnahe Übung stellte durchaus eine Herausforderung für die Einsatz- und Abschnittsleiter dar.“

Firmenchef Manuel Kraus, der den Betriebsablauf während des Einsatzes unterbrechen ließ, zog auch für sein Unternehmen nützliche Erkenntnisse aus der Übung. „Wir konnten sehen, dass die Evakuierung der rund 15 im Schichtbetrieb anwesenden Mitarbeiter nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage reibungslos ablief. Es ist beruhigend zu sehen, wie gut das Zusammenspiel zwischen den Einsatzkräften funktioniert und hoffen, dass es nie zum Ernstfall kommen wird.“