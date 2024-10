Heiße Aschenreste sorgen für einen Brand

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmittag über eine starke Rauchentwicklung in Lauterbrunn informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer durch die heiße Asche, die von einem Mann in einen Kübel gekippt wurde, entstanden war. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Polizei Zusmarshausen berichtet, dass der Versuch, den Rauch mit Wasser zu stoppen, scheiterte. Stattdessen begann es noch stärker zu qualmen. Da er den Rauch eingeatmet hatte, bestand die Gefahr einer Rauchvergiftung. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist laut der Polizei Zusmarshausen nicht entstanden. (AZ)

