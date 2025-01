Mit dem Lied „Wir gehen von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not“ waren 31 Sternsinger in den 56 Straßen von Fischach unterwegs, um den Segen für das neue Jahr in die Häuser und Wohnungen zu bringen. Mit dem Betrag von 5837,61 Euro soll ein Beitrag für mehr Chancen auf Bildung und für ein sicheres Leben für Kinder weltweit ermöglicht werden. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis