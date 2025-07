68 Absolventen der Fischacher Schule feiern ihren erfolgreichen Abschluss

68 junge Erwachsene und ihre Familien hatten sich chic gemacht und waren zur Abschlussfeier der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach in die Staudenlandhalle gekommen. Rektorin Elisabeth Kick berichtete, dass alle 32 den Mittleren Bildungsabschluss erreicht haben und 85 Prozent der Neuntklässler den qualifizierenden Abschluss „in der Tasche“ haben. Sie dankte den Klassenleitungen und den Fachlehrkräften für die konstante und professionelle Arbeit. „Ihr habt vor allem gelernt, wer ihr seid, was euch ausmacht, wofür ihr steht - und vielleicht auch, wofür ihr nicht stehen wollt“, führte die Rektorin aus.

Jugendsozialarbeit an der Schule wichtig

Die besten Absolventinnen und Absolventen aus den 9. Klassen sind: Viktor Boross, Dario Fartea, Dominik Fendt, Emma Miller, Luca Riedler und Elias Schnell. Aus den 10. Klassen schlossen am besten ab: Simon Fischer, Daria Hashemi Borzabadi, Ronja Hayking, Clara Giusto, Fabian Lörcher, Tamara Karl und Nico Wagner. Bürgermeister Peter Ziegelmeier, gleichzeitig Vorsitzender des Schulverbandes, würdigte die Leistung der Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern und des Lehrerkollegiums. Ganz besonders hob er dabei die Jugendsozialarbeit in der Schule hervor. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Tanja Prieglmeir, griff zum Mikrofon und machte den Jugendlichen „Mut zur Veränderung“.

Dank an Rektorin Elisabeth Kick

Die Lehrkräfte der Abschlussklassen, Franz Bossek, Karen Luible, Thomas Tschochohei und Claudia Wylezol blickten auf die vergangenen Jahre zurück. Ebenso taten dies Schüler und Schülerinnen der 9. und 10. Klassen. „Frau Kick, Sie sind ein wunderbarer Mensch und eine großartige Rektorin“, schlossen sie auch die Schulleiterin in ihren Dank ein. Den feierlichen Charakter bekam der Abend durch „Die wunderbare Welt der Amelie“, von Moritz Schulz einfühlsam am Klavier vorgetragen, und mit „Eternal Flame“, vom Chor der Mädchen aus der Klasse 8b, verstärkt von Absolventinnen. Entspannt und in lockerer Runde klang der Abend aus.

