„Wir Sternsinger bringen euch jetzt den Segen für Glück und Frieden in eurem Leben.“ Mit diesem Spruch zogen acht Sternsinger am 6. Januar durch die Straßen von Wollmetshofen. Sie brachten den Segen für das neue Jahr und bekamen 1119 Euro an Spenden für das Kindermissionswerk. (AZ)

