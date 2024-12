Adventskonzert am früheren Veranstaltungsort in der Kirche St. Vitus

Nachdem die Sanierung der Kirche St. Vitus mittlerweile abgeschlossen ist, können die Musiker und Musikerinnen des Musikverein Siegertshofen wieder ihr Adventskonzert dort abhalten. Am Sonntag, 15. Dezember, erwartet die Besucher ein adventliches Programm mit besinnlicher Musik sowie verschiedenen Gedichten und Geschichten. Das Konzert, dessen Motto „S´gaut Weihnächta zua“ lautet, beginnt um 14.30 Uhr. „Nachdem während der Coronazeit unser Adventskonzert gar nicht stattfinden konnte und wir anschließend aufgrund der Kirchensanierung vorübergehend in das Vereinsheim Siegertshofen ausweichen mussten, freuen wir uns nun umso mehr darauf, unser Adventskonzert wieder in der Kirche St. Vitus durchführen zu dürfen. Dort sind die Atmosphäre und die Akkustik einfach passender für ein Adventskonzert“, erzählt Zweite Vorsitzende Andrea Bob und fährt fort: „Es ist bereits eine lange Tradition, dass unser Adventskonzert immer dort stattfindet.“

Konzert in Siegertshofen wird von Dirigentin Andrea Bob geleitet

Eröffnen wird das Konzert die Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen unter der Leitung von Dirigentin Andrea Bob mit modernen und traditionellen weihnachtlichen Liedern. Die Stammkapelle wird anschließend ebenso weihnachtliche Stücke wie „Halleluja“ und „Feliz Navidad“ sowie konzertante Stücke präsentieren. Gespannt sein dürfen Besucher auf den flotten „Glühwein-Galopp“. Dirigent Michael Bob leitet die Kapelle.

Zwischendurch werden die Musiker und Musikerinnen den Gästen abwechselnd weihnachtliche, lustige, aber auch nachdenkliche Texte vorlesen. Da während des Konzerts Liedblätter ausliegen, dürfen die Besucher bei traditionellen Weihnachtsliedern auch mitsingen. Der Eintritt für das knapp 90-minütige Konzert ist frei. Spenden sind erwünscht.