Alphornbläser beim Frühjahrskonzert des Musikvereins

Erst vor wenigen Wochen fand das Konzert zum Auftakt der Jubiläumstour von Lukas Bruckmeyer und seinen böhmischen Kameraden mit feinster Blasmusik statt, das der Aretsrieder Musikverein für die befreundeten Musiker ausrichtete. Nun steht bereits das nächste große Konzert als Auftakt in die neue Blasmusiksaison für die Musiker und Musikerinnen aus dem Fischacher Ortsteil Aretsried an. Am Sonntag, 6. April, präsentiert der Musikverein sein traditionelles Frühjahrskonzert. Beginn ist um 14 Uhr in der Staudenlandhalle in Fischach. Für die Musiker liegen daher anstrengende Wochen hinter ihnen, da gleichzeitig die Proben für das Frühjahrskonzert als auch die Organisation für das Konzert mit Lukas Bruckmeyer stattfand.

Am 6. April werden sowohl die Musikkapelle, die Jugendkapelle als auch die Alphorngruppe auftreten, die sich unter der Gesamtleitung von Dirigent Thomas Schneider derzeit intensiv auf das Konzert vorbereiten. Das Programm ist eine Mischung aus moderner und traditioneller Blasmusik und reicht von Märschen, Polkas, konzertanten Stücken bis zur Filmmusik. Freuen dürfen sich die Besucher unter anderem auf den Marsch „Die Insel“, die „Garten-Polka“, die Polka „Eine letzte Runde“ sowie auf den verträumten Walzer „Ein schönes Fleckchen Erde“. Aber auch rockige Stücke wie das Medley „Abba in Concert“ mit den Rhythmen der bekannten schwedischen Band sowie die Filmmusik „Madagascar“ aus dem gleichnamigen Filmklassiker gibt es zu hören.

Musikalische Zusammenarbeit zweier Ortsteile von Fischach

Der musikalische Nachwuchs wird am 6. April ebenso sein Können zeigen. Im Jahr 2020 wurden die beiden Jugendkapellen aus Aretsried und Siegertshofen zusammengelegt und Dirigentin Andrea Bob übernahm die musikalische Leitung. Diese Zusammenarbeit funktioniert gut und daher gibt es während des Frühjahrskonzerts unter anderem von den Jungmusikern Filmmusik aus „Mission Impossible“ und Lieder aus dem Musical „Tabaluga“ zu hören. Auch das Stück „A song for the memory“ werden die jungen Musiker und Musikerinnen präsentieren.

Ein besonderer Programmpunkt des Konzertnachmittags sind Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder, die seit 40 und 50 Jahren aktiv musizieren und daher vom Vorstand und vom Musikverband ausgezeichnet werden. Einer dieser Musikanten ist Florian Auer. Ein halbes Jahrhundert spielt er bereits Schlagzeug. Der Eintritt zum Konzert ist frei, in der Pause gibt es Getränke.