Fischach

vor 48 Min.

Altenheim vor der Schließung: So geht es den alten Menschen

Plus Zwischen Existenzängsten und Freude auf den neuen Lebensabschnitt: Mitarbeitende in Elmischwang erzählen von der Situation vor Ort. Es geht auch um deren Zukunft.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Es sind deutliche Worte, die eine Mitarbeitende des Freiherrlich von Aufseß'schen Altenheims Schloss Elmischwang über den Zustand der Bewohnerinnen und Bewohner sagt, nachdem vor knapp zwei Wochen klar wurde, dass das Heim Ende April schließen werde. "Die alten Menschen verlieren ihre Heimat. Einige haben mir gesagt, sie fühlten sich wie auf der Flucht. Eine 95-Jährige erinnerte sich, sie hätte bei ihrem Einzug geglaubt und gehofft, dass das nun ihre letzte Lebensstation ist. Nun ist das nicht so." Wie berichtet, müssen die 34 Bewohnerinnen und Bewohner in den kommenden Wochen umziehen. Das bringt sie in ganz unterschiedliche Situationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen