Arbeiter stürzt in Aretsried von Leiter und verletzt sich schwer

Ein 52-Jähriger fällt in Aretsried aus drei Metern Höhe in die Tiefe und kommt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg.

Schwere Verletzungen hat sich ein Arbeiter im Fischacher Ortsteil Aretsried zugezogen. Der 52-Jährige verunglückte nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 19.20 Uhr ein Betriebsunfall in einem Gewerbebetrieb in Aretsried. Der Mann stürzte bei Reparaturarbeiten aus ca. drei Meter Höhe von einer Leiter, nachdem er vermutlich das Gleichgewicht verloren hatte. Durch den Sturz verletzte er sich nach ersten Erkenntnissen an der Wirbelsäule. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. (AZ)

