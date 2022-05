Fischach-Aretsried

06:00 Uhr

Das Geheimnis hinter dem leckeren Spargel lautet: viel Arbeit

Plus Essen aus der Heimat: Auf ihrem Spargelfeld in Aretsried hat Familie Zott alle Hände voll zu tun - und das nicht allein zur Erntezeit.

Von Steffi Brand

Die sechsjährige Magdalena Zott hat einen klaren Favoriten auf dem Spargelfeld ihrer Eltern: Sie mag den grünen Spargel, am besten gebraten aus der Pfanne, am liebsten. Auch ihr dreijähriger Bruder Georg soll - wenn er sich überhaupt für Spargel erweichen lässt - lieber den grünen Spargel essen als den weißen Spargel. Bei den Stammkunden, die während der Erntezeit mindestens einmal wöchentlich nach Aretsried kommen, um feldfrischen Spargel zu erstehen, zeige sich ein anderes Bild, verraten Martin und Simone Zott, die Eltern von Georg und Magdalena: "Wer Spargel kaufen möchte, wählt in erster Linie weißen Spargel, grüner Spargel wird dann noch zusätzlich mitgenommen."

