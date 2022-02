Fischach-Aretsried

vor 47 Min.

Müller-Milch schafft neue Arbeitsplätze in Aretsried

An das bestehende Verwaltungsgebäude von Müller-Milch in Aretsried wird derzeit ein Anbau für 300 Arbeitsplätze angebaut. Das bringt weitere Gedanken zur Umstrukturierung ins Spiel.

Plus Der Gründungssitz von Müller-Milch im Fischacher Ortsteil Aretsried wächst weiter. In der Verwaltung sollen zudem 150 neue Arbeitsplätze entstehen.

Von Jana Tallevi und Josefine Wunderwald

Die Firma Müller-Milch im Fischacher Ortsteil Aretsried wird noch größer und schafft mehr Arbeitsplätze über die zunächst angekündigten 200 Stück in der Verwaltung hinaus. Das hat Geschäftsführer Christian Goldammer jetzt im Fischacher Marktgemeinderat berichtet. Im Moment entsteht gerade ein neues Verwaltungsgebäude, die Bodenplatte liegt bereits. Und das könnte nicht das Ende der Umstrukturierungen des Standorts sein. Es gibt schon weitere Überlegungen für dann frei werdende Gebäude im Ort. An dieser Stelle kommen auch die Auszubildenden ins Spiel, so Goldammer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen