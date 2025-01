Auffahrunfall in Aretsried: Beide Autofahrerinnen werden verletzt

Zwei Fahrzeuge knallten am Donnerstagmorgen in Aretsried an der Einmündung der Zollernstraße (Zufahrt Molkerei Müller) und der Weiherstraße aufeinander. Laut Polizei bemerkte eine 53-Jährige zu spät, dass das Auto vor ihr abbremsen musste, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Aufprall war so heftig, dass die 53-Jährige eine Beinfraktur erlitt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die andere Autofahrerin, eine 50-Jährige, wurde durch den Unfall auch verletzt, begab sich jedoch selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. (dav)

