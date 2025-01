Autofahrer baut Auffahrunfall in Fischach

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist es am Samstag gegen 11 Uhr zu einem Auffahrunfall in Fischach gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste ein 43-jähriger BMW-Fahrer an der Kreuzung zur Blumenstraße bremsen und anhalten. Das bemerkte der hinter ihm fahrende 47-Jährige offenbar zu spät. Er fuhr dem BMW mit seinem Opel auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand, heißt es im Bericht der Beamten. (kinp)

