Autofahrer wird geblendet: Gegen Leitplanke

Ein Autofahrer ist in eine Leitplanke gefahren, weil ihn die Sonne geblendet hat. Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße A2 zwischen Fischach nach Aretsried ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-jähriger Autofahrer in Richtung Aretsried unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Fischach kam ihm in einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegen, welches ihn stark blendete. Er verlor dadurch die Orientierung und fuhr in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Ursache der Blendung war nicht zu klären. Die Polizei vermutet eine Reflektion der Sonne. Ein anderes Malheur ist einem Autofahrer bei Margertshausen passiert. Ebenfalls am Mittwochnachmittag hat sich auf der Straße zwischen Margertshausen und Fischach ein Verkehrsunfall ereignet. Der Autofahrer stieß gegen eine Spanplatte, die auf der Straße lag. Der Wagen wurde an der Front beschädigt. Woher die Spanplatte kam, ist unbekannt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Abzweigung nach Reitenbuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (kar)

Leitplanke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis