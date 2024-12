Sprechstunde mit Heike Heubach (SPD)

Eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger veranstaltet die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Heubach. Die Sprechstunde ist offen für alle Bürger, eine Parteimitgliedschaft und Anmeldung ist nicht notwendig. Zum Thema „Wie sichern wir Jobs und Wachstum?“ möchte die Abgeordnete aus Stadtbergen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. In Fischach findet die Sprechstunde am Donnerstag, 11. Dezember, von 16 bis 17 Uhr im Cafe Ihle beim Rewe, Hauptstr. 1a, Fischach statt. Ab 17.30 Uhr können Interessierte am selben Tag ein Gespräch mit Heike Heubach im Gasthof zum Adler, Augsburger Str. 2 in Dinkelscherben führen. (AZ)