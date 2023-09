Drei Musikvereine begeistern im Naturfreibad in Fischach

Plus Für einen stimmungsvollen Abend sorgten die Blasmusiker aus Aretsried, Siegertshofen und Fischach jetzt im Naturfreibad mit ihrer Serenade.

Im Schwimmteich ein paar Bahnen ziehen oder ein Feierabendbier genießen - und das bei Blasmusik auf hohem Niveau. Im Naturfreibad in Fischach war das möglich, als die örtlichen Musikvereine dort ihre Serenade präsentierten. Blasmusik ist lebendige Tradition und so wurden die Blasmusikvereine aus Aretsried, Siegertshofen und Fischach mit kräftigem Applaus begrüßt. Das Brauchtum der Blasmusikkapellen zu bewahren ist das Anliegen der engagierten Musikerinnen und Musiker, gleichzeitig zeigten sie ihre persönliche Begeisterung mit viel Schwung. Hier zeigte sich, dass Blasmusik auch bei den jungen Leuten beliebt ist.

So waren auch viele jungen Musikerinnen und Musiker zu hören. Da braucht es wohl niemandem bange sein um das Fortbestehen ländlicher Traditionen. Unter der Leitung der Dirigenten Thomas Schmid (Aretsried), Michael Bob (Siegertshofen) und Patrick Egge (Fischach), die ihre Kapellen mit Herzblut dirigierten, wurde dem zahlreich erschienenen und gut gelaunten Publikum eine bunte Mischung aus den Repertoires geboten.