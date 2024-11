Ein Unfall, aber zwei Versionen über den Hergang

In Fischach haben sich am Samstag zwei Autos touchiert. In dem einen saß ein 54-Jähriger, der von der Augsburger Straße in die Blumenstraße abbog. Im anderen Wagen saß eine 80-Jährige, die ihm entgegenkam. Beide Autos berührten sich. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Da beide der Polizei gegenüber verschiedene Angaben zum Unfallhergang machten, konnte die Ursache zunächst nicht geklärt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 900 zu melden. (corh)

