Exhibitionist belästigt Frau bei Fischach

Ein Exhibitionist hat sich auf einem Feldweg zwischen Siegertshofen und Tronetshofen entblößt, berichtet die Polizei. Wie erst am Mittwoch zu Anzeige gebracht wurde, trat der Mann am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Bereich der Mickhauser Straße auf dem dortigen Feldweg auf. Die Geschädigte, eine 52-Jährige, ging dort laut Polizei spazieren. Sie lief allein, als ihr ein sogenannter Pritschenwagen mit bulgarischem Kennzeichen entgegenkam, berichtet die Polizei. Der Fahrer hielt das Fahrzeug an, stieg aus und begab sich zum Heck des Transporters.

Polizei sucht nach unbekanntem Täter

Als die Frau an dem Fahrzeug vorbeilief, stellte sie fest, dass der Fahrer mit halb heruntergelassener Hose am Heck stand und sein erigiertes Glied in beiden Händen hielt. Zu einem Wortwechsel zwischen den beiden kam es laut Polizei nicht. Nachdem die Geschädigte ihren Weg in Richtung Tronetshofen fortgesetzt hatte, stieg der unbekannte Täter wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich Richtung Siegertshofen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 bis40 Jahre alt, korpulent, Fünf-Tage-Bart, kurze dunkle Haare, keine Brille. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen bis schwarzen Handwerkerhose sowie einem T-Shirt. Am Pritschenwagen befand sich keine Firmenaufschrift oder dergleichen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291-18900. (kinp)