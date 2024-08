Kinder entdecken beim Ferienprogramm die Welt des Modellfliegens

Auch heuer war der Modellflugverein Stauden e.V. wieder beim Ferienprogramm der Gemeinden Fischach und Gessertshausen aktiv. Bei bestem Wetter besuchten 14 Kinder das Vereinsgelände zwischen Fischach und Margertshausen um die Modellfliegerei live zu erleben.

Nach der Begrüßung wurde den Kindern die Funktionsweise der Modellflugzeuge erklärt. Dann ging es mit fünf Fluglehrern und Schulungsmodellen in die Lüfte. Die Lehrer starteten die Modelle auf eine sichere Höhe und übergaben dann einzelne Funktionen an die Fernsteuerung der Schülerinnen und Schüler. Mit der eigenen Steuerung konnten sie dabei jederzeit helfend eingreifen. Denn ein Flugzeug sicher in der Luft zu halten ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Alle waren mit großer Begeisterung bei der Sache und bald zeigten sich die ersten Fortschritte.

Mit einer eigenen Fernsteuerung konnten sich die Kinder im Modellfliegen ausprobieren. Foto: Stefan Estner

Im schattigen Zelt bastelten die Kinder anschließend kleine Wurfgleiter aus Holz. Diese wurden im anschließenden Wettbewerb auf Flugleistung und Wurfgeschick ihres Erbauers getestet. Bei der Siegerehrung ging dank Spenden von Modellbau-Koch, dem Modellfliegerverband und der Raiffeisenbank niemand leer aus. Zwischendurch gab es spannende Flugvorführungen und fürs leibliche Wohl Würstchen vom Grill.

Der Modellflugverein wurde in den 1980er-Jahren gegründet und besteht heute aus etwa 60 Mitgliedern. Auf dem Modellflugplatz zwischen Fischach und Margertshausen wird mit Seglern, Hubschraubern und Motormodellen geflogen. (diba)