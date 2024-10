Fischach bedankt sich bei freiwilligen Helfern am Hochwasserwochenende

Hochwasser sind die Anwohnerinnen und Anwohner in Fischach an Neufnach und Schmutter alle paar Jahre gewohnt. Doch das erste Juniwochenende war auch in der Marktgemeinde außergewöhnlich. Am Ende mussten Menschen von der Feuerwehr und sogar mit dem Hubschrauber aus ihren überfluteten Häusern gerettet werden. Jetzt dankte Fischach allen Frauen und Männern, die sich an diesen Tagen ehrenamtlich für die Allgemeinheit eingesetzt hatten, mit einem großen Helferfest in der Staudenlandhalle. Mit viel Musik und einem guten Essen wurden die schönen Seiten des Lebens gefeiert. Auch Landrat Martin Sailer hatte sich angekündigt. Am Ende konnten die Helferinnen und Helfer bei einer Tombola sogar noch tolle Preise gewinnen. Feuerwehrkommandant Stefan Scholz (links) drehte die Trommel, Glücksfee Emely Schedel zog die Lose und Bürgermeister Peter Ziegelmeier war froh über die vielen Freiwilligen, die den Zusammenhalt in Fischach stärken. (jah)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis