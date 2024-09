Grund- und Mittelschule Fischach bekommt einen Container

Raum- und Finanznot gibt es aktuell bei der Grund- und Mittelschule Fischach. Wie Bürgermeister Peter Ziegelmeier erklärt, seien die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. In diesem Schuljahr umfasst die Bildungseinrichtung 635 Schülerinnen und Schüler in 30 Klassen – eine zu viel, wie der Bürgermeister sagt. „Eine zehnte Klasse bringen wir deshalb woanders unter“, so Ziegelmeier. Auf dem Schulgelände wird daher in den kommenden zwei Wochen ein Container aufgestellt. Das entschied der Gemeinderat Fischach in seiner jüngsten Sitzung. Und das ist wohl noch nicht alles.

Bianca Dimarsico