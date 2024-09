Jugendliche wird in Fischach von Auto erfasst

Eine 14-Jährige ist nach einem Unfall am Montagabend in Fischach leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sie mit ihrem Fahrrad auf der Anwandstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Blumenstraße fahrenden Autos, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 14-Jährige stürzte über die Motorhaube des Autos. Sie verletzte sich an der Schulter und erlitt eine Kopfplatzwunde. Sie trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)