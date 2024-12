Kolpingsfamilie Fischach feiert 100. Jubiläum

Die Kolpingsfamilie Fischach, ein katholischer Sozialverband, hat dieses Jahr Großes zu feiern: Seit einem Jahrhundert engagiert sich der Gemeinde-Verband. Am Wochenende findet deshalb ein umfassendes Fest statt.

Das Programm startet am Samstag, 14. Dezember, mit einer adventlichen Einstimmung auf dem Fischacher Weihnachtsmarkt. Dort wird ein Engelstheaterstück mit Liedern von der Theatergruppe und dem Chor Esperanza aufgeführt. Die Vorführung findet jeweils um 17 und um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Fischach statt.

Der Festakt folgt am Sonntag, 15. Dezember. Um 10 Uhr geht es los mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Michael. Generalpräses Christoph Huber und Pfarrer Dr. Schrom werden dabei sein. Es folgt die Kirchenmesse mit dem Chor Esperanza und dem Fischacher Kirchenchor gemeinsam mit dem Komponisten Pater Norbert Becker. Um 12 Uhr geht es in der Staudenlandhalle für geladene und angemeldete Gäste weiter, wo Christoph Huber von den internationalen Begegnungen und Projekten erzählen wird. Die musikalische Gestaltung übernimmt Pater Norbert M. Becker aus der Oase Steinerskirchen, ein bekannter Liedermacher aus dem kirchlichen Bereich. (AZ)