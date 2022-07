Leben in einem Mutter-Kind-Haus: "Hauptsache, mein Baby ist bei mir"

Von Daniela de Haen - vor 17 Min.

Mütter, die ihre Kinder nicht allein versorgen können, finden im Wohlfühlhaus in Fischach vorübergehend ein Zuhause. Die Geschichten von Michelle, 17, und Jennifer, 35.

Im Juni 2021 ändert sich das Leben von Michelle schlagartig. Die damals 15-Jährige ist schwanger und bekommt in der Nacht plötzlich Wehen - viel zu früh. Michelle ist in der 25. Woche, ihr Baby wiegt knapp 700 Gramm. Aurora kommt noch in der Nacht zur Welt, ihrer Mutter stehen ab da Monate mit Bangen und Hoffen im Krankenhaus bevor. Doch das kleine Mädchen kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben und auch wenn es noch über eine Magensonde ernährt werden muss und die frühe Geburt weitere Folgen hat, kann Aurora nach zwölf Wochen entlassen werden. Für ihre Mutter beginnt da der nächste Kampf - mit den Behörden und sich selbst.

