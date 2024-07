Mann wird bei Lagerfeuer in Fischach am Gesicht verletzt und muss in Krankenhaus

Am Fischacher Sportgelände fand am Freitag eine Feier statt. Ein Mann saß dabei weit nach Mitternacht noch an einem Lagerfeuer. Dann kam es nach Angaben der Polizei zu einer kleinen Detonation. Der Mann wurde von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen.

Der Mann wurde in die Augsburger Uniklinik gebracht

Der Mann erlitt an der linken Kopfseite Verbrennungen zwischen ersten und zweitem Grad. Er musste vom Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Bei Überprüfung der Feuerstelle entdeckte die Polizei neben Holz und diversen Müllresten auch Maßkrüge und eine teilweise geborstene Glasflasche. Weitere Ermittlungen zu den Umständen der Verletzung wurden aufgenommen. (corh)