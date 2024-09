Neunjähriger wird in Fischach von Auto erfasst

Ein Neunjähriger ist nach einem Unfall in Fischach leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Junge am Mittwoch mit seinem Fahrrad unterwegs. Ein 67-jähriger Autofahrer, der um 14.15 Uhr die Michael-Piller-Straße in Richtung Am Maierwiesle fuhr, stieß an der dortigen Kreuzung mit dem Schüler zusammen. Der Neunjährige wollte aus dem verkehrsberuhigten Bereich Am Maierwiesle nach links in die Michael-Piller-Straße abbiegen, berichtet die Polizei. Der Bub wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden. (kinp)