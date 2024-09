Nördlinger Bachtrompeten spielen in Fischach

Das Nördlingen Bachtrompeten-Ensemble feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass sind die Musiker zum wiederholten Male in Fischach zu Gast. Gäste dürfen sich vor dem Hintergrund der frisch renovierten Orgel in der Pfarrkirche St. Michael auf ein klangvolles Konzert freuen. Das Konzert findet am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr statt. Die Orgel wird bei mehreren Solowerken zum Einsatz kommen. Das Ensemble besteht aus C-Trompeten, D-Trompeten, Bachtrompeten und Flügelhörnern. Auf dem Programm stehen Stücke aus Barock, Klassik und Pop, Mitglieder Tom Lier steuert eigene Kompositionen bei. Die Männer hinter dem Ensemble sind Rainer Hauf, Jonas Hillenmeyer und Armin Schneider an den Trompeten, Thomas Rothfuß an der Orgel und Tom Lier an den Pauken.

Das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble wurde 2004 gegründet und tritt regelmäßig im süddeutschen Raum auf. Dieses Mal veranstaltet der Kulturkreis Fischach das Konzert. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. (diba)