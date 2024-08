Polizei zieht getunten BMW aus dem Verkehr

Weil er an seinem BMW vermutlich zu viel herumgeschraubt hat, ist sein Auto von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der 1er-BMW eines 18-Jährigen am Sonntag gegen 16 Uhr zwischen Margertshausen und Fischach ins Visier der Beamten. Am Auto konnten mehrere Mängel und technische Veränderungen festgestellt werden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Unter anderem befanden sich unerlaubte Spurverbreiterungen an den Achsen, die aufgezogenen Felgen waren unzulässig, am rechten Vorderreifen befand sich kaum noch Profil, sodass bereits die Karkasse sichtbar wurde, heißt es im Polizeibericht. Nach einem Radwechsel vorne rechts wurde noch eine letzte Fahrt zu einer Werkstatt in Fischach genehmigt. (kinp)

