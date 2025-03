Ski- und Wanderverein Fischach lädt zur Mitgliederversammlung

Der Ski- und Wanderverein Fischach lädt am Montag, 28. April, um 20 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Schützenheim, Ortsstraße 5, 86850 Wollmetshofen ein. Getränke werden ausgeschenkt, Abendessen wird nicht angeboten. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden und den Berichten der Kassiererin, der Kassenprüfer und Fachwarte (Jugendleitung, Winterwart, Skischulleiter, Sommerwart, Hüttenwart Technik und Belegung) werden Mitglieder geehrt, der Vorstand entlastet und Neuwahlen vorgenommen. Anträge müssen bis Sonntag, 13. April, schriftlich oder per Mail an vorstand@swv-fischach.de beim Ersten Vorsitzenden eingegangen sein.

