Am Dreikönigstag machten sich drei Sternsingergruppen in Aretsried auf den Weg, um das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion in die Tat umzusetzen: „Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. In ihren Spendenbüchsen kamen am Ende 1127,58 Euro zusammen. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aretsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis