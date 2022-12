Fischach

16:12 Uhr

Streik in Fischach bei Wein Hauser: "Arbeiten knapp über dem Mindestlohn"

Die streikenden Beschäftigten bei Hauser Weinimport in Fischach fordern einen Tarifvertrag. Am Freitag fand eine Kundgebung statt.

Plus Ein einwöchiger Streik bei Weinimport Hauser erreicht am Freitag mit einer Kundgebung in Fischach seinen Höhepunkt. Worum es den Mitarbeitern geht und wie die Reaktion darauf ist.

Von Regine Kahl

Es ist kalt und nass am Freitagvormittag in Fischach. Kaum einer geht gerne vor die Tür. Doch gegenüber des Netto-Marktes hat sich in einer Wiese eine Gruppe Männer und Frauen in gelben Westen versammelt. "'Tarif gibt's nur aktiv' oder 'Wir streiken'" steht darauf. Die Beschäftigten in der Produktion von Weinimport Hauser in Fischach sind bereits seit mehreren Tagen im Streik, und das mitten in der Hochsaison für Glühwein. Die Stimmung ist gedrückt, aber auch wütende Töne sind zu hören. Es gebe bisher keinerlei Aussicht auf eine Einigung, müssen die Vertreter der Gewerkschaft enttäuschen.

