Walkertshofen darf sein Schmutzwasser in der Kläranlage Fischach reinigen

Die Stauden-Gemeinde sucht eine Lösung abseits der eigenen, veralteten Anlage. Nun haben sich drei Kommunen grundsätzlich geeinigt.

Es ist ein schmutziges Problem, das die Gemeinde Walkertshofen seit Jahren beschäftigt und von dem Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl jetzt im Fischacher Gemeinderat berichtet hat. Bislang betreibt die Stauden-Gemeinde eine eigene, kleine Kläranlage für ihre 1200 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch die Technik aus den 70er-Jahren ist inzwischen veraltet, die Genehmigung für den Betrieb läuft im Jahr 2026 aus, so Jungwirth-Karl, die mit einer Reihe von Gemeinderäten in die Sitzung nach Fischach gekommen war. Gemeinsam mit Langenneufnach und Walkertshofen nun eine Lösung zu finden, sei eine Frage der Solidarität unter Stauden-Gemeinden, so Bürgermeister Peter Ziegelmeier gleich zu Beginn der Diskussion.

Nach jahrelangen Überlegungen und Berechnungen sei man in Walkertshofen zu der Überzeugung gekommen, dass der Neubau einer Kläranlage für 1200 Menschen keinen Sinn mache, so Margit Jungwirth-Karl. Stattdessen stellte die Gemeinde inzwischen offiziell einen Antrag auf Anschluss an die Kläranlage Fischach. Dort wird neben dem Abwasser aus Fischach auch jenes aus Langenneufnach bereits geklärt. Der grundsätzlichen Abstimmung im Fischacher Gemeinderat vorausgegangen war wenige Tage zuvor ein ähnlicher Termin im Gemeinderat Langenneufnach. Dort musste zugestimmt werden, ob das Abwasser durch das Leitungssystem durch Langenneufnach zur Kläranlage genutzt werden darf.

Inzwischen hat Langenneufnach der Durchleitung zugestimmt

Mit der Zustimmung hatte sich der dortige Gemeinderat zunächst schwergetan. Denn dort lagen die Gutachten zweier Ingenieurbüros vor. Während das eine nach seinen Berechnungen davon ausging, dass es Probleme im Leitungssystem und mit der Genehmigung sowie bei einer eventuellen Erweiterung von Baugebieten geben könnte, sah das Ingenieurbüro Steinbacher diese nicht. Es hatte sowohl den Kanal als auch die Kläranlage in Fischach untersucht und grünes Licht für die Aufstockung von 14.000 auf 16.000 Einwohnerwerte gegeben. Zumal vor Jahren die Kläranlage auf eine mögliche zukünftige Einleitung von Schmutzwasser durch die Unternehmensgruppe Theo Müller ausgelegt worden war. Der Betrieb plant inzwischen die Einleitung jedoch nicht mehr.

Nachdem zunächst Langenneufnach der Durchleitung zugestimmt hatte, sprach sich auch Fischach für die grundsätzliche Freigabe der Kläranlage für Walkertshofen aus. In Detailgesprächen sollen nun technische Fragen und eventuelle Kostenübernahmen durch Walkertshofen geklärt werden.

