Fischach-Wollmetshofen

vor 16 Min.

200.000 Euro Schaden: Polizei ermittelt nach Brand in Fischach

Eine Scheune im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen stand in der Nacht auf Donnerstag in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.

Plus Eine Scheune in Wollmetshofen steht in der Nacht auf Donnerstag lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Nun sucht die Polizei nach der Ursache.

Von Philipp Kinne

Das Feuer konnte man schon von Weitem sehen. In der Nacht auf Donnerstag brannte eine Scheune im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen völlig aus. Gegen Mitternacht rückten Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot an, um die Flammen zu löschen. Es gibt bereits erste Details zum dem Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen