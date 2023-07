Motorradfahrer bei Unfall in Wollmetshofen verletzt

In Wollmetshofen kommt es am Mittwoch zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer. Mit leichten Verletzungen kommt ein 62-Jähriger ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Wollmetshofen leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet war der 62-Jährige am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Ortsstraße in Wollmetshofen unterwegs. Eine 56-Jährige wollte mit ihrem Skoda von der Forsthausstraße her kommend nach links in die Ortsstraße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 62-Jährige mit seinem Leichtkraftrad in die linke Seite des Skoda fuhr.

Motorradfahrer wird in Krankenhaus eingeliefert

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg. Die Feuerwehren aus Fischach und Wollmetshofen sicherten mit 31 Kräften die Unfallstelle, übernahmen die Verkehrslenkung und

säuberten die Fahrbahn. Die Staatsstraße 2026 war für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)