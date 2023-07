Unbekannte klauen Verkehrsspiegel in Wollmetshofen

Was sie damit wohl vorhaben? Unbekannte haben in Wollmetshofen einen Verkehrsspiegel gestohlen, berichtet die Polizei.

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag einen Verkehrsspiegel. Dieser war an der Staatsstraße von

Langenneufnachher kommend in Richtung Wollmetshofen, unmittelbar vor dem Ortsbeginn Wollmetshofen angebracht. Der oder die Täter verbogen den Trägerpfosten um an den Spiegel zu gelangen. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)