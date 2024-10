In Fischach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Mühlstraße ereignet. Ein Fahrradfahrer wollte laut Polizei einen anderen Fahrradfahrer überholen. Dabei streiften sich die zwei Fahrradfahrer und stürzten zu Boden. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden an den Zweirädern. (AZ)

