Das leisten Freiflächen-PV-Anlagen im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg speisen rund 50 größere Freiflächen-PV-Anlagen bei LEW Verteilnetz (LVN) ein. Im Jahr 2023 haben sie – überschlägig hochgerechnet – etwa 150 Millionen Kilowattstunden Strom eingespeist. Das entspricht rechnerisch dem Strombedarf von 60.000 Haushalten mit 2500 kWh Verbrauch pro Jahr. Dem gegenüber stehen mehr als 21.000 bauliche Photovoltaik-Anlagen, etwa auf Dächern, mit einer Jahreserzeugung von 187 Millionen kWh. Die Freiflächen-PV-Anlagen decken laut LEW - hochgerechnet – mit rund 45 Prozent fast die Hälfte der PV-Stromerzeugung im Landkreis.

Die Standorte aktueller und geplanter Anlagen können dem Marktstammdatenregister entnommen werden. Dabei ist laut Ingo Butters, Sprecher von LEW Verteilnetz, zu beachten, dass mehrere benachbarte Anlagen in der Landschaft als eine PV-Anlage wahrgenommen werden können, es sich aber rechtlich um mehrere Anlagen mit getrennter Einspeisung handelt. Ein Beispiel seien die fünf Anlagen in Langerringen. Laut Eintrag im Marktstammdatenregister sind derzeit zwei Anlagen in Planung, die in den kommenden Monaten ans Netz gehen: in Dinkelscherben am 1. November, in Lützelburg am 15. Dezember - und für nächstes Jahr ist bereits eine Anlage in Reutern bei Welden angemeldet.

Was ist effizienter? Freiflächen-PV-Anlagen oder der Anbau von Energiepflanzen?

Rund die Hälfte der 50 Freiflächen-PV-Anlagen im Landkreis Augsburg steht laut LEW auf Autobahnrandstreifen oder sogenannten Konversionsflächen, also auf bereits beeinträchtigten oder bereits zuvor versiegelten Flächen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz setze entsprechende Anreize, vorrangig solche Flächen für Freiflächenanlagen zu nutzen, um landwirtschaftlich hochwertige Flächen zu schonen.

Laut LEW-Vorstand Christian Barr sei das Unternehmen ein „Wegbereiter der Energiewende in Bayerisch-Schwaben: Rechnerisch speist inzwischen alle 300 Meter Leitung eine Erneuerbare Energien-Anlage in unser Netz ein, Tendenz stark steigend“. Erneuerbare Energien würden bilanziell schon 90 Prozent des heutigen Stromverbrauchs abdecken. Immer häufiger komme es zu Überschüssen, die die Region exportiere. „Um in Zukunft auch unsere Mobilität, Wärmeerzeugung und Industrie von Erdöl und fossilem Gas auf klimafreundliche Energiequellen umzustellen, brauchen wir auch weiterhin einen starken Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in der Region“, sagt Barr.

Die Energieerzeugung mit Freiflächen-PV-Anlagen sei laut Butters hoch effizient und übertreffe den Ertrag durch den Anbau von Energiepflanzen um ein Vielfaches. Zum Vergleich: Aktuell würden in Bayern zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für Biogas genutzt. Freiflächen-PV benötige nur einen Bruchteil dieser Fläche und werde auch in Zukunft Nischennutzung landwirtschaftlicher Fläche bleiben – auch in Maximalszenarien nicht mehr als 1,5 Prozent.

Icon Vergrößern Naturschutz und Energiewende vereinen, das ist das Ziel des Solarpakets. Dabei können zum Beispiel Schafe neben einer PV-Anlage weiden. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Naturschutz und Energiewende vereinen, das ist das Ziel des Solarpakets. Dabei können zum Beispiel Schafe neben einer PV-Anlage weiden. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

Zu beachten sei, dass die Flächen solcher PV-Anlagen nicht für weitere Nutzungen verloren sind, sondern doppelt genutzt werden können. Zum einen können Freiflächen-PV-Anlagen die Artenvielfalt fördern, insbesondere wenn sie entsprechend angelegt und bewirtschaftet werden, meint die LEW. Mit dem Solarpaket I der Bundesregierung gelten dafür nun Mindestkriterien: Um Naturschutz und Energiewende zu vereinen, müssen Freiflächen-PV-Analgen drei von fünf möglichen Naturschutzkriterien erfüllen, darunter etwa die Anlage von Biotop-Elementen, Vorgaben für eine artenvielfaltsfördernde Mahd oder Beweidung oder für die Durchgängigkeit für Wildtiere.

Was hinter Agri-PV steckt

Zudem lassen sich mit der Agri-PV auch neue innovative Wege gehen. LEW führt aktuell ein wissenschaftliches Pilotprojekt für Agri-PV mit senkrechten, beidseitigen Solarmodulen durch. Landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren können zwischen ihnen durchfahren. Die Module sind in Ost-West-Richtung aufgebaut und erzeugen so in den Morgen- und Abendstunden besonders viel Strom – also genau dann, wenn klassische Süd-Anlagen weniger Leistung bringen.

Icon Vergrößern Die LEW testet senkrechte Agri-PV-Anlagen im Landkreis Augsburg. Foto: Thorsten Franzisi, LEW (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die LEW testet senkrechte Agri-PV-Anlagen im Landkreis Augsburg. Foto: Thorsten Franzisi, LEW (Archivbild)

LEW-Vorstand Barr fordert, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Zukunft besser gesteuert wird, damit die Mittagsspitze in der Solarstrom-Erzeugung nicht weiter anwächst und die Kosten für den Netzausbau nicht aus dem Ruder laufen. „Konkret heißt das, dass wir mehr Speicher für Photovoltaik-Anlagen brauchen und die Anlagen in Ost-West-Ausrichtung gebaut werden, um die Verfügbarkeit des PV-Stroms aus der Mittagszeit in die Morgen- und Abendstunden zu verlagern.“

Zur Wahrheit gehöre aber auch: Ohne mehr Windräder, so Barr, werde eine bezahlbare Energiewende nicht gelingen. „Windräder erzeugen Strom auch in der Nacht und in der dunklen Jahreszeit. Wind- und Sonnenenergie und hier in Bayern auch die Wasserkraft ergänzen sich sehr gut und man muss das Netz nur einmal ausbauen, wenn man sie bündelt. Hier sollte die Politik nachsteuern.“