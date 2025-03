Widrige Umstände in komische Geschichten gepackt

„La Wanninger“ riss in der Gersthofer Stadthalle charmant und mit schauspielerischer Komik ihr Publikum mit und ließ es an ihren großartig ersponnenen Figuren teilhaben. In ihrem Programm „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an!“ erzählt sie von der Lässigkeit des Älterwerdens, von viel zu früh von der Wasserschildkröte gefressenen Goldfischen, vom Erbonkel Hans und ihrem Cousin Matthias und den Abgründen ihrer ganz und gar nicht normalen Familie.

