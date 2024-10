Viel Ehrgeiz beim Maßkrugstemmen auf der Kirchweih

Im Festzelt der Gersthofer Kirchweih fand am Montag die bayrische Meisterschaft im Maßkrugstemmen statt. Den Tag über traten mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an. Die Herausforderung: einen vollen Maßkrug (2,3 Kilogramm) so lange wie möglich mit ausgestrecktem Arm zu halten – eine echte Strapaze für die Muskeln und Nerven. Denn man möchte schließlich nicht als erster den Maßkrug wieder absetzen. Die Regeln sind einfach: Der Maßkrug darf nur am Griff gehalten werden. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer muss gerade zum Tisch stehen und der Arm muss ausgestreckt sein. Sobald eine dieser Regeln gebrochen wird, ist man ausgeschieden.

Die Frauen dominieren beim Maßkrugstemmen auf der Gersthofer Kirchweih

In Gruppen von fünf bis sechs stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Bühne, die Maß vor sich gestreckt. Schon bald fangen die ersten Krüge an zu wackeln und die Arme zittern. Das Publikum klatscht, pfeift und trampelt fleißig, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzufeuern. Die Männer versuchen einander zu motivieren, indem sie sich anschreien. Und auch die Frauen bestärken sich in dem sie einander gut zu reden. Bea arbeitet selbst im Festzelt und ist nach einigen Runden Rekordhalterin. Sie hielt den Krug vier Minuten und sieben Sekunden ausgestreckt nach vorn. Tim Schwarzkopf aus Tierhaupten schaffte es fast drei Minuten. Er berichtet: „Ich habe an der Meisterschaft teilgenommen, weil mir solche Spiele Spaß machen und die Stimmung geil ist. Und natürlich auch wegen des Freibieres.“