Biberbach und Batzenhofen-Hirblingen feiern Siege

Auf heimischen Rasen in Erlingen bestritten die Damen des SCB ihr nächstes Landesligaspiel gegen den Aufsteiger TSV Buchenberg. Die Heimelf dominierte von Anfang an das Spiel. Bereits in der 10. Minute konnte man mit 1:0 in Führung gehen. Nach einem Ballgewinn des SCB im Mittelfeld schalteten die aufgerückten Buchenbergerinnen nicht so schnell wie Sophia Hammerl, die von der Mittellinie aus alleine auf das gegnerische Tor lief und einnetzte. In der 29. Minute entschied der Unparteiische nach Handspiel im Sechzehner auf Strafstoß, den Larissa Jarasch zum verdienten 2:0 verwandelte. In der 45. Minute kurz vor der Halbzeit musste man den Anschlusstreffer der Gäste hinnehmen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld hüpfte an allen vorbei und landete unberührt im Tor des SCB. In der zweiten Halbzeit wollten die Biberbacher Damen so schnell wie möglich den Sack zumachen. Wie in der ersten Hälfte auch hatte die Heimelf viel Ballbesitz und konnte sich immer wieder ins letzte Drittel vorspielen. Viele Chancen blieben in der zweiten Halbzeit leider ungenutzt. Julia Rauchmann erhöhte dann im Nachschuss in der 63. Minute zum 3:1. In der 83. Minute setzte sich Sophia Hammerl auf der Außenbahn durch und bediente Sarah Kämpfe, die zum Endstand 4:1 einschob.

So fuhren die Biberbacher Damen nach zwei Niederlagen nach einer ordentlichen Leistung den verdienten Sieg ein. Das Spiel gegen den SV Thenried dieses Wochenende musste in die Rückrunde verschoben werden. Damit spielen die SCB Damen ihr nächstes Spiel in zwei Wochen am 3.11 um 11:15 Uhr in Biberbach am Galgenberg. (scb)

Batzenhofen-Hirblingen gewinnt das Landkreisduell

Nach einer starken zweiten Hälfte sichern sich die CSC Girls in der Bezirksliga drei Punkte gegen den FSV Wehringen. In einer insgesamt eher schwächeren ersten Hälfte brachte Josefin Schmid mit einer schönen Einzelaktion ihr Team in Führung (13.). Doch lange währte die Freude und die Führung nicht. Denn nur zwei Minuten später musste die Heimelf, nachdem man im wahrsten Sinne des Wortes kopflos verteidigte, den Ausgleich durch Julia Stahl hinnehmen. Die Gäste blieben im Anschluss bei Standardsituationen stets gefährlich, fanden ansonsten aber kaum ins Spiel. Aber auch das Team des CSC tat sich schwer ins Spiel zu kommen.

Im zweiten Durchgang übernahmen die CSC Mädels dann mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Und auch wenn nicht immer alles klappte versuchten sie mit schönen Spielzügen zum Erfolg zu kommen. Und so fiel der Siegtreffer fünf Minuten vor Schluss nicht unverdient. Anna Scheifele hatte sich an der Grundlinie mit all ihrer Routine gegen zwei Gegenspielerinnen durchgesetzt und den Ball auf Josefin Schmid zurückgelegt. Deren Schuss lenkte dann eine Gästespielerin unhaltbar ins eigene Tor ab und so kam die CSC Elf auf Grund einer starken zweiten Hälfte zu einem wichtigen Heimsieg. (kajü)