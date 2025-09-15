So lief die Freibadsaison 2025 im Landkreis Augsburg

Regen, bewölkter Himmel und Temperaturen um die 20 Grad kündigen den Herbst an. Parallel dazu geht die Freibadsaison zu Ende. Welche Bilanz ziehen die Freibäder? Und welche Aktionen sind zum Saisonende geplant? Wir haben im Landkreis Augsburg nachgefragt.

So lief die Saison im SunSplash in Meitingen

In diesem Jahr war die Besucherzahl im SunSplash in Meitingen nicht so hoch wie im Vorjahr. Heuer kamen 45.000 Gäste, 2024 waren es 10.000 mehr, teilt Betriebsleiter Carsten Sack mit. Der größte Andrang war im Juni, allein da genossen 28.000 Menschen die Atmosphäre in und um die Schwimmbecken. Das schlechte Wetter im Juli spiegelt sich direkt in den Besucherzahlen in diesem Monat wider: nur 11.000 Badegäste kamen. 2024 waren es im Juli allein rund 25.000 Menschen gewesen. Das Freibad schließt am Montag, 15. September.

Wie war der Sommer im Naturfreibad Fischach?

„Insgesamt bin ich mit der Saison zufrieden. Das Wetter hätte aber besser sein können“, sagt Leiter Werner Schenk vom Naturfreibad in Fischach. Bisher waren dort ungefähr 45.000 Besucherinnen und Besucher. Im Jahr 2024 belief sich die Zahl auf ingesamt 51.000. Der beliebteste Monat unter den Badegästen war auch in Fischach der Juni mit fast 19.000 Besuchen.

Im Naturfreibad in Fischach findet am Sonntag, 14. September eine Gemeinschaftsserenade der örtlichen Musikvereine zum Saisonabschluss statt. Foto: Marcus Merk

2024 hatte das Freibad im Juni und Juli fast dreimal so viele Besucher wie in diesem Jahr. Am Sonntag, 14. September, findet zum Saisonabschluss eine Gemeinschaftsserenade der örtlichen Musikvereine und dem MGV Fischach statt.

So verlief der Sommer im Panoramabad in Dinkelscherben

Die Freibadbilanz des Panoramabads in Dinkelscherben entspricht dem Wetter, sagt Leiterin Elfriede Meyer. Bereits seit dem siebten September ist das Freibad geschlossen. Die Höchstzahl an Besucherinnen und Besuchern Mitte Juni und Anfang Juli lag ungefähr bei 1300 am Tag. An warmen Tagen verzeichnete das Panoramabad zwischen 800 und 1300 Besucher. Bis zum 4. September kamen 30.820 Badegäste. Im Vorjahr lag die Zahl am Saisonende bei 30.806.

Die Bilanz im Gartenhallenbad Stadtbergen

Der Vorteil des Gartenhallenbad in Stadtbergen ist, dass die Gäste bei schlechtem Wetter ins Hallenbad können. Laut Betriebsleiter Jörgen Pecher kamen im Juli ungefähr 15.000 Badegäste, während in vergangenen Jahren im Durchschnitt 17.000 bis 18.000 Gäste das Bad besuchten. Dafür lag das Gartenhallenbad im Juni mit fast 16.000 und im August mit 16.100 Badegästen über dem Durchschnitt.

Im Juni und August hatte das Gartenhallenbad Stadtbergen mehr Besucherinnen und Besucher als in den Jahren zuvor. Foto: Sarah Schöniger

Insgesamt besuchten in dieser Saison 99.745 Menschen das Stadtberger Schwimmbad. Im Vorjahr lag die Zahl bei 99.981. Das liegt vor allem daran, dass das Freibad im Januar und Februar wegen An-/Umbau am Kinderbereich geschlossen war. Sonst verlief der Sommer ohne Besonderheiten oder Unfälle: „Es war alles im Rahmen, kleine Schürfwunden gibt es meistens“, erzählt Pecher. Der letzte Badetag für die Außenanlagen ist der 14. September.

Das Aquamarin in Bobingen hat noch bis 15. September auf

Das Aquamarin in Bobingen konnte über die Saison 72.500 Besucher verzeichnen. Bis Juni kamen zwischen 100 und 1500 Badegäste am Tag. Dann stieg die Zahl auf insgesamt 30.000 Gäste im Juni. Durch das unbeständige Wetter kam das Freibad im Juli und August jedoch nicht mehr auf 3.000 Gäste pro Tag. Zum Vergleich lag die Zahl der Badegäste im Juni 2024 bei insgesamt 15.000 und im Juli bei 25.000. Insgesamt besuchten das Auquamarin im Vorjahr 79.800 Menschen. Adam Suslowicz, Bademeister des Freibads, ist mit der diesjährigen Saison zufrieden. Das Saisonende ist für Montag, 15. September geplant.

In Schwabmünchen sind Umbauarbeiten

Aufgrund der Umbauten am Hallenbad in Schwabmünchen gibt es aktuell noch keine konkreten Zahlen zu den Besuchern der Singoldwelle. Eines steht aber fest: „Es kamen auf jeden Fall weniger Badegäste als sonst. Ungefähr zehn bis 20 Prozent weniger“, sagt Betriebsleiter Andreas Kotalczyk.

Bis zum 14. September können Wasser die Singoldwelle in Schwabmünchen schwimmen. Foto: Galina Bauer

Er rechnet mit 50.000 Besuchern in der Saison. Sonst waren es eher um die 60.000 bis 70.000 Gäste. Im Juni schätzt Kotalczyk die Besucherzahl auf 25.000 bis 30.000. Der letzte Badetag ist am Sonntag, 14. September.

In Kutzenhausen findet ein Abbaden im Freibad statt

Auch beim Freibad Kutzenhausen gibt es aktuell keine genauen Zahlen. Der Freibadbeauftragte Anton Schmid schätzt jedoch, dass in der Sommersaison 2025 um die 25.000 Badegäste das Bad besuchten. Im Vorjahr verzeichnete er knapp 30.000 Besucherinnen und Besucher. An sehr heißen Tagen, wie es im Juni der Fall war, kamen pro Tag ungefähr 1000 bis 1300 Menschen ins Freibad. Saisonschluss ist diesen Sonntag, 14. September. Dabei findet von der Wasserwacht ein Abbaden statt.

In der Gerfriedswelle in Gersthofen waren mehr Badegäste als im Vorjahr

In dieser Saison hatte die Gerfriedswelle in Gersthofen erst ab Dienstag geöffnet für Schulen und Vereine schon montags. Das Angebot wurde laut Ralf Goßmann, Schwimmeister des Freibads, sehr gut angenommen. Obwohl das Wetter diesen Sommer sehr schlecht war, ist er insgesamt zufrieden. Das zeigen auch die Zahlen: etwa 62.000 Menschen besuchten die Gerfriedswelle. Im Vorjahr kamen rund 60.000 Besucher.

Auch in diesem Jahr findet ein Arschbombenwettbewerb in der Gerfriedswelle in Gersthofen statt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Der Monat Juni war der am Bestbesuchteste mit knapp 23.000 Besuchern. Zum Saisonschluss, der am 14. September ist, findet am Samstag, 13. September, ein Arschbombenwettbewerb des TSV 1909 Gersthofen mit von Radio Fantasy von 14 Uhr bis 18 Uhr statt. Mehr dazu unter: www.gersthofen.de/arschbomben