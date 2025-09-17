Die Freunde des Zusamtals wandern zu Wegkreuzen um Adelsried

Los ging´s mit dem Mehlmahd-Kreuz an der ehemaligen Bahnstrecke Adelsried - Welden: Mehr als 20 Heimatfreunde haben an der Rundwanderung der Freunde des Zusamtals zu Wegkreuzen um Adelsried teilgenommen. Gut zwei Stunden lang erlebten sie dabei einer abwechslungsreichen, teils hügeligen Feld- und Wiesenlandschaft.

Wanderweg umfasst insgesamt 27 Stationen

Auf der Ost-Route des vor drei Jahren entstandenen, zweiteiligen Wanderwegs mit 27 Stationen suchten die Zusamtaler einige ausgewählte Landmarken auf, die von lebendiger Heimat, der Geschichte des Dorfes und ihren Familien erzählten. Hermann Köhler, der das Konzept der Rundtour erstellt hatte und die Gäste führte, wusste viel Spannendes zu den Entstehungsgeschichten der Bildstöcke, Marterl, Feldkreuze und Kapellen zu erzählen. Unter anderem sagte er: „Hier begegnen uns stille Zeitzeugen menschlicher Schicksale und tiefer Frömmigkeit unserer Heimat, die Vergangenheit lebendig werden lassen“.

Bürgermeister Sebastian Bernhard, der die Wanderer am Rathaus willkommen hieß, freute sich, dass das neue Angebot an Wegenetzen die Gruppe nach Adelsried führte.

Eine Fortsetzung der Wegkreuze-Wanderung planen die Zusamtal-Freunde für das Frühjahr 2026, wenn es auf der West-Route Richtung Kruichen gehen soll. (Anni Hartmann)

