Bei Biberbach werden rund 20 Bäume gefällt

Bei Biberbach werden sieben Weiden und zwölf Pappeln an der Staatsstraße 2033, die Richtung Wertingen führt, gefällt. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegen eine Stimme beschlossen. Dasselbe Schicksal trifft auch zwei Pappeln an der Brücke über den Biberbach in der Albertusstraße, erklärte Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Anfrage. Doch für jeden Baum soll ein neuer Baum im Gemeindegebiet gepflanzt werden.

Eine Firma hat die Fällung der Bäume bei Biberbach empfohlen

„Wir haben einen Grundsatzbeschluss, dass Bäume, die nicht mehr standfest sind, entfernt werden“, sagte Jarasch. Dazu habe die Gemeinde eine Firma beauftragt, die die Bäume in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und pflegt. Diese habe nun die Fällungen empfohlen. „Wir haben auch Kreisfachberater Bernhard Frey am Landratsamt hinzugezogen, um eine zweite Fachmeinung einzuholen“, ergänzte der Bürgermeister. „Dieser war gleicher Ansicht.“ Damit dürfte Jarasch zufolge die Gemeinde auch einer Initiative entsprochen haben, die eine zweite Beurteilung der Situation gefordert hatte.

Biberbach will Landschaftspflegeverband ins Boot holen

Die Bäume stünden zum einen sehr nahe an der Staatsstraße 2033, die erst 2006 errichtet worden war. „Wenn da ein maroder Ast abbricht, besteht Gefahr für Autos.“ Auch bei den beiden Pappeln an der Albertusstraße sei dies der Fall. Gefällt werden sollen die 21 Bäume in den Herbst-Winter-Monaten. Jarasch verspricht: „Die Bäume werden 1:1 durch neue im Gemeindegebiet ersetzt.“ Allerdings sollen es dann voraussichtlich keine Pappeln mehr sein, da diese gegen die Folgen des Klimawandels wenig widerstandsfähig seien. Denkbar sei eine Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband, zum Beispiel in Form einer Pflanzaktion. In diesem Zusammenhang soll laut Jarasch auch festgelegt werden, welche neuen Bäume in Biberbach wachsen sollen.