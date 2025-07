Anschubfinanzierung steht: Welche Knackpunkte es bei der Fusion von AVV und MVV noch gibt

Die geplante Fusion von AVV und MVV soll kommen. Allerdings gibt es noch einige Knackpunkte. Der Kreistag verabschiedete jetzt eine Reihe von Maßgaben, die für eine Zusammenführung nötig sind. Dazu gehört eine Anschubfinanzierung von knapp einer Million Euro. Sie ist bereits jetzt für die Vertriebsumstellung nötig, damit der Zusammenschluss zum 1. Januar 2027 funktionieren kann. Sollten die Pläne platzen, dann ist das Geld weg – ein Risiko, dass die Kreisräte bei den in Aussicht stehenden Vorteilen des Zusammenschlusses eingehen.

Der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Lorenz Müller, bezeichnete die anvisierte Fusion als Meilenstein. „Es gibt eigentlich nur Gewinner, vor allem die Kunden“, sagte der Schwabmünchner Bürgermeister. „Chance für die Region“ nannte Melanie Schappin von den Freien Wählern den geplanten Anschluss des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) an den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Einige Fragen seien allerdings noch offen. Die Freien Wähler der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg fordern vor einer endgültigen Entscheidung deshalb mehr Klarheit über die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen. Zentral seien die einmaligen Umstellungskosten und die jährlichen Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten. Der Geschäftsführer des MVV, Dr. Bernd Rosenbusch, bezifferte sie nach einer groben Schätzung auf bis zu zwölf Millionen und knapp bis elf Millionen Euro. Langfristig gebe es aber Einsparpotenziale, erklärte er in einem Vortrag zusammen mit AVV-Geschäftsführerin Manuela Schaar.

Fusion bis zum 1. Januar 2027? Freie Wähler hinterfragen den Zeitdruck

„Wir stehen dem Prozess grundsätzlich positiv gegenüber“, so Melanie Schappin, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landkreis Augsburg, „gerade weil wir die Chancen einer besseren Vernetzung und Tarifeinheit im Großraum München und Augsburg sehen.“ Allerdings sei ein Zusammenschluss nur dann tragfähig, „wenn er am Ende einen klaren Nutzen für unsere Bürger bringt – und unsere kommunalen Haushalte entlastet, nicht zusätzlich belastet.“ Das sagte Schappin nach einer gemeinsamen Fraktionssitzung der Freien Wähler der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Dort gab es Kritik insbesondere am ambitionierten Zeitplan.

„Geben mit AVV funkionierenden Verbund auf“: Kritische Stimmen aus dem Nachbarlandkreis

Der Vorsitzende der Freien Wähler im Nachbarlandkreis, Marc Sturm, sieht die geplante Umsetzung zum 1. Januar 2027 kritisch: „Wir sprechen über ein Projekt, bei dem noch viele Fragen offen sind – etwa zur Kostenverteilung, zur Einnahmenaufteilung oder zur künftigen Rolle des Standorts Augsburg. Gleichzeitig sollen jetzt bereits 950.000 Euro für die Vertriebsumstellung freigegeben werden.“ Sturm stellt infrage, warum dieser Zeitdruck nötig sei: „Es wäre aus unserer Sicht sinnvoller, zunächst die Hausaufgaben zu machen und dann zu entscheiden – nicht umgekehrt.“

Auch Erich Nagel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Aichach-Friedberg, mahnte zur Sorgfalt: „Wir geben mit dem AVV einen funktionierenden, gewachsenen Verbund auf. Wenn wir dafür nur ein sehr kleiner Teil im MVV werden, dann müssen wir wenigstens wissen, was wir konkret gewinnen – und was es uns kostet. Bislang erkennen wir vor allem Vorteile für Gelegenheitsfahrer, aber nicht für die breite Masse der Pendler, und schon gar nicht für die Haushalte in den Landkreisen.“ Ein Zusammenschluss dürfe nicht aus rein systemtechnischen oder strukturellen Gründen erfolgen, sondern müsse echte Vorteile für Fahrgäste und kommunale Haushalte mit sich bringen, teilten die beiden Kreistagsfraktionen mit. Melanie Schappin sagte in der jüngsten Kreistagssitzung, dass sie auf die Professionalität des MVV baue.

Fusion von AVV und MVV: Potenzial, Vorteile, Chancen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Fabian Wamser erkennt das „sehr große Potenzial“, das in einem Zusammenschluss steckt. Niemand dürfe sich allerdings der Illusion hingeben, dass mit einer Fusion alles auf einmal besser werde. Er sei aber fest davon überzeugt, „dass es besser werden kann“. Wenn die Fusion wie präsentiert komme, dann gebe es nur Gewinner: Die Mobilität, den ÖPNV und den Klimaschutz, erklärte Silvia Daßler von den Grünen. Auch die AfD sieht „die Vorteile und Chancen“. Digitalminister Fabian Mehring wünschte sich als Kreisrat einen möglichst großen Einfluss des Landkreises im großen Verbund der MVV-Gesellschafter. Er stellte gleichzeitig fest: „Als einer der größten Verbünde in Deutschland sprechen wir dann mit einem anderen Gewicht.“