Westendorf bleibt am Spitzenreiter dran

Mit einem 5:1-Kantersieg über den BSC Heretsried bleibt der VfL Westendorf dem Spitzenreiter aus Herbertshofen weiter auf den Fersen. Dabei konnten sich die Gäste bei ihrem überragenden Torhüter Johannes Memminger bedanken, dass die Sache nicht noch deutlicher wurde. Schon nach drei Minuten lenkte er einen Distanzschus von Nick Dollinger gerade noch über die Latte. In der 16. Minute war Memminger dann gegen den Volleyschuss von Michael Schmidbaur machtlos, der ein Zuspiel von Nick Dollinger zum 1:0 veredeln konnte. In der 21. Minute konnte Johannes Memminger einen platzierten Schuß von Sebastian Schnell zur Ecke klären, die Michael Schmidbaur dann per Kopf ans Lattenkreuz setzte. Und der Gästekeeper stand weiterhin im Mittelpunkt and brachte die Gastgeber mit sehenswerten Paraden fast zur Verzweiflung. Erst rettete er wieder gegen einen Weitschuß von Nick Dollinger und kurz darauf nahm er Dieter Deak im Strafraum den Ball vom Fuß.

